نواب يطالبون بدعم منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عاملين ومتقاعدين

الوكيل الإخباري

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- طالب عدد من النواب بدعم منتسبي القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية وتحسين رواتبهم.وقالوا خلال مناقشة قرار اللجنة المالية النيابية لمشروع قانون الموازنة لعام 2023، إنه يجب زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين بما يتناسب مع نسب التضخم.وأضافوا أنه يجب صرف دعم بداية كل عام لكافة الأسر التي تتقاضى دعما من صندوق المعونة الوطنية.وأشار النواب إلى ضرورة إقامة المشاريع ودعم الاستثمار وتوفير فرص العمل وتقليل البطالة التي ارتفعت إلى مستويات قياسية.وبينوا أن المواطنين في مختلف محافظات المملكة يعانون بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة وقلة الأجور وارتفاع الأسعار، داعين الحكومة إلى العمل من أجل النهوض بالمحافظات.كما دعوا إلى الاهتمام أكثر بالبنية التحتية وصيانة الطرق وإنشاء المدارس والتخلص من الأبنية المستأجرة، ورفد المستشفيات والمراكز الصحية بالكوادر الصحية والكفاءات.