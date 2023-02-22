الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

5 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

بيان من هيئة الطاقة بشأن محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز

الخصاونة: إعادة النظر بفكرة إلغاء وزارة العمل.. وإعادة هيكلتها

الأسرى الفلسطينيون يواصلون العصيان بمواجهة إدارة السجون الاسرائيلية

ما هي احتمالات وقوع تسونامي مدمر على سواحل البحر الأبيض المتوسط؟

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

نواب يطالبون بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

نقابة الفنانين الأردنيين تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

الأمن الروسي يعتقل 5 أشخاص في كبردين بلقار بشبهة الاتجار بالبشر

الزراعة: نفوق 483 رأس بقر و 557 رأس عجل بسبب الحمى القلاعية

عاجل

محكمة أمن الدَّولة تقرِّر الحكم بإعدام ثلاثة أشخاص في قضية خلية السَّلط الإرهابية

الأربعاء، 22-02-2023 11:50 ص

نواب يطالبون بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

0L5A7561


الوكيل الإخباري - طالب عدد من النواب بزيادة رواتب متقاعدي الضمان الذين تقل رواتبهم عن الحد الأدنى للأجور في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.اضافة اعلان


وقالوا خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، إن هناك أكثر من 150 ألف شخص يتقاضون الحد الأدنى للأجور من الضمان البالغ 260 دينارا، فيما هناك نحو 16 ألف شخص تقل رواتبهم عن 200 دينارا.

وأضافوا أنه يجب رفع الرواتب بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية الصعبة، داعين إلى ضبط الأجور المرتفعة ودعم الرواتب القليلة لتتناسب مع الواقع.

ودعا النواب إلى المحافظة على أموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودعم الاستثمارات الناجحة لتعزيز وتأمين أموال الأردنيين.

وكان بدأ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي، الذي أقرته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان مؤخرا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A0017

مجلس النواب يناقش "معدل الضمان الاجتماعي" اليوم

1676981408110

مالية الأعيان تناقش موازنة وزارة الثقافة

0L5A0436

سياحة الأعيان تبحث مع رؤساء الجمعيات السياحية تحديات القطاع

WhatsApp Image 2023-02-21 at 1.44.08 PM

الأسرة النيابية تبحث موضوع تعزيز دور المرأة الأردنية

0L5A9719

معدل الضمان الاجتماعي تحت القبة الأربعاء

0L5A0436

مالية الأعيان تناقش موازنة وزارتي النقل والأشغال العامة

أخبار متعلقة
0L5A9719

معدل الضمان الاجتماعي تحت القبة الأربعاء

WhatsApp Image 2023-01-16 at 12.13.48 AM

الصفدي يغادر إلى الجزائر اليوم

0L5A0436

قانونية الاعيان تقر "معدل الجنسية"

0L5A6423

الأسرة النيابية تثمن إقرار النواب لمعدل الجنسية

WhatsApp Image 2023-01-24 at 1.38.16 PM

مالية النواب تناقش موازنة المحكمة الدستورية

358328_1_1574158896

النواب يقر معدل قانون الجنسية الأردنية