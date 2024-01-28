الأحد 28-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن: التعامل مع 11 قضية نوعية لتجار ومروجين للمخدرات والقبض على 22 شخصاً

المنخفض الجوي يرفع الطلب على الغاز والكاز

نادي الأسير الفلسطيني: 6330 معتقلا بالضفة منذ 7 أكتوبر

نواب يطالبون بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

انقاذ مواطن من حريق اندلع بخيمته وهو نائم داخلها في مأدبا - صور

وقف عمل تلفريك عجلون اليوم الأحد بسبب الظروف الجوية

ما حكم الاشتراك مع صاحب حافلة لتوصيل الطلبة؟ .. الإفتاء تجيب

وفاة و12 إصابات بتصادم باص نقل عمومي ومركبة في الطفيلة - صور

قبول استقالة أمين عام مكافحة الأوبئة

الخارجية الفلسطينية: تعليق تمويل الأونروا "عقاب جماعي"

عاجل

نادي الأسير الفلسطيني: 6330 معتقلا بالضفة منذ 7 أكتوبر

الأحد، 28-01-2024 12:49 م

نواب يطالبون بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

0L5A6467


الوكيل الإخباري - طالب عدد من النواب بشمول جميع الطلبة الذين تقدموا للاستفادة من المنح والقروض الجامعية للعام الجامعي 2023-2024.اضافة اعلان


وقال النواب خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة الموازنة العامة لسنة 2024، اليوم الأحد، إنه يجب شمول جميع الطلبة الذين حققوا متطلبات الاستفادة من المنح والقروض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الطلبة وذويهم.

وكان تقدم للاستفادة من المنح والقروض الجامعية نحو 90 ألف طالب وطالبة بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج المستفيدين من المنح والقروض خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط المقبل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f54ebb74c59b773fe12dcdd

الخلايلة يطالب بإعادة خدمة العلم والجيش الشعبي

12024249529387078952

النواب يستكمل مناقشة الموازنة.. وترجيحات بالتصويت عليها قبل نهاية الأسبوع

1706182096659

لجنتا الزراعة والريف النيابيتان تلتقيان وفدا من اكساد

2 (1)

نواب يطالبون بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين

M63A9908

مالية النواب تتلو تقريرها بشأن الموازنة وتوصياتها تحت قبة البرلمان

WhatsApp Image 2024-01-24 at 11.14.10 AM

الصفدي: نمضي بقيادة الملك أكثر قوة وصلابة ولا مكان لليأس بيننا

أخبار متعلقة
2 (1)

نواب يطالبون بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين

WhatsApp Image 2024-01-14 at 2.46.22 PM

الحسنات: الأردن أمام نقلة نوعية باتجاه نظام ديمقراطي مُتقدم

WhatsApp Image 2024-01-14 at 2.25.25 PM

"عمل النواب" تبحث مُعيقات تواجه مكاتب استقدام العمالة بالعقبة

file (4)

الفايز ينعى العين السابق محمد صامد الرقاد

M63A9908

اللجنة المالية تتوقع استمرار مناقشات الموازنة حتى 25 الشهر الحالي

0L5A9955

"التربية النيابية" تبحث المعيقات المالية في جامعة اليرموك