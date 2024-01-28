نواب يطالبون بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

الوكيل الإخباري - طالب عدد من النواب بشمول جميع الطلبة الذين تقدموا للاستفادة من المنح والقروض الجامعية للعام الجامعي 2023-2024. اضافة اعلان





وقال النواب خلال مداخلاتهم أثناء مناقشة الموازنة العامة لسنة 2024، اليوم الأحد، إنه يجب شمول جميع الطلبة الذين حققوا متطلبات الاستفادة من المنح والقروض في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الطلبة وذويهم.



وكان تقدم للاستفادة من المنح والقروض الجامعية نحو 90 ألف طالب وطالبة بحسب ما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



ومن المتوقع أن يتم إعلان نتائج المستفيدين من المنح والقروض خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط المقبل.

