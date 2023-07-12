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الأربعاء، 12-07-2023 04:23 م

نواب يلتقون وفدا طلابيا جامعيا

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الوكيل الإخباري - التقى عدد من النواب، في دار مجلس النواب، اليوم الأربعاء، وفدًا طلابيًا يمثل مختلف الجامعات الأردنية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور السياسية الألمانية ومركز عناقيد المحبة، والتي تعنى في تعزيز التربية المدنية والحوار الدولي، وتوفير منصات حوار للشباب وبناء القدرات.

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وتهدف الزيارة، حسب بيان للمجلس، إلى الاطلاع على آليات عمل "النواب"، والتعريف بتاريخ الحياة التشريعية والسياسية في الأردن.


وقدمت النائب دينا البشير، شرحًا حول دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، فضلًا عن آليات عمل اللجان والكتل النيابية، وكيفية إقرار القوانين والمراحل الدستورية التي تمر بها، إضافة إلى الدبلوماسية البرلمانية، والتي تعنى بتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات سيما البرلمانية منها.


وأشارت إلى مضامين خطابات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تؤكد باستمرار أن الشباب هم من يرسمون معالم الحاضر والمستقبل، خاصة بعد إنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية.


بدوره، قال النائب يزن الشديفات، إن مجلس النواب أقر حزمة من القوانين حول تطوير وتحديث المنظومة السياسية من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين يهدفان إلى تشجيع المشاركة الحزبية والسياسية.


من جانبه، أكد النائب زيد العتوم، أهمية التعاون المستمر بين المجلس والحكومة في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور لتحقيق الأهداف الوطنية ومراحل تطور الحياة البرلمانية في المملكة والإصلاحات الشاملة التي ينتهجها الأردن منذ تأسيس الدولة.


من ناحيتها، أشارت النائب عائشة الحسنات، إلى الدور الرئيس للمرأة والشباب في مختلف المجالات من خلال القوانين التي تم إقرارها، والتي تسهم في تعزيز دور المرأة الأردنية اجتماعيًا وسياسيًا ووصولها الى مواقع صنع القرار.


يشار إلى أن مؤسسة كونراد اديناور - مكتب الأردن، تعمل وبالتعاون مع مركز عناقيد المحبة على تدريب وتمكين طلبة المدارس والجامعات.

 




 

 


 

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