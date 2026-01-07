نواب يناقشون ارتفاع فواتير الكهرباء لشهر كانون الأول

07:36 ص

الوكيل الإخباري- تناقش لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم الأربعاء، ارتفاع قيم فواتير الكهرباء خلال شهر كانون الأول من كل عام، وذلك في إطار متابعتها لملاحظات المواطنين حول هذا الملف. اضافة اعلان





ويسبق هذا الاجتماع بساعتين، مواصلة اللجنة مناقشة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، فيما تعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعًا لبحث تقرير ديوان المحاسبة وملاحظاته المتعلقة بأمانة عمّان الكبرى.



كما تعقد لجنة الزراعة والمياه والبيئة اجتماعًا لمناقشة قضية شراء وتوزيع الأعلاف من قبل شركة الصوامع والحبوب، إلى جانب اجتماع لجنة الصحة والبيئة مع عدد من طلبة التمريض في المرحلة الجامعية.



وتجتمع كذلك لجنة المرأة وشؤون الأسرة لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بعملها.

