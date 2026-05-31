هل استجابت الحكومة لمطالبة الخشمان بتأخير الدوام خلال مباريات النشامى؟

وكان الخشمان قد دعا في وقت سابق إلى اتخاذ قرار رسمي يراعي خصوصية مشاركة المنتخب الوطني التاريخية في كأس العالم، مؤكدًا أن مباريات النشامى تمثل حالة وطنية جامعة تستحق أن تُمنح المساحة الكافية شعبيًا ورسميًا، بما يتيح للأردنيين مؤازرة منتخبهم في هذا الاستحقاق العالمي.
وبحسب قرار رئيس الوزراء، تبدأ ساعات الدوام الرسمي خلال أيام السابع عشر، والثالث والعشرين، والثامن والعشرين من شهر حزيران المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بهدف تمكين المواطنين من متابعة مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم ومؤازرته خلال مشاركته التاريخية في البطولة.
ويرى مراقبون أن تزامن القرار مع المطالبة النيابية التي تقدم بها الخشمان يعكس أهمية الدور النيابي في نقل نبض الشارع ومطالبه، خاصة في القضايا الوطنية الجامعة التي لا تقف عند حدود السياسة، بل تمتد إلى وجدان المواطنين وشعورهم بالفخر والانتماء.
وتحمل مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم رمزية كبيرة لدى الأردنيين، باعتبارها محطة تاريخية ينتظرها الوطن بكل فئاته، فيما يشكل قرار تأخير الدوام خطوة تفتح المجال أمام المواطنين للالتفاف خلف النشامى ومساندتهم في واحدة من أبرز المشاركات الرياضية في تاريخ الأردن.
