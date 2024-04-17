هل يجتمع مجلس الأمة في دورة استثنائية أخيرة قبل حله؟

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

بعد فض الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة قبل أيام ودخول المجلس في عطلته البرلمانية، ما هي احتمالات عقد دورة استثنائية قد تكون الأخيرة قبل حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات نيابية قبل نهاية العام الجاري؟

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الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين قال أن المادة 82 من الدستور الأردني نصت على: "للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين فـي الإرادة الملكية عند صدور الدعوة وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة".



وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن الملك يدعو أيضا بموجب الدستور مجلس الأمة للاجتماع فـي دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فـيها الأمور التي يراد البحث فـيها.

وأضاف أنه لا يجوز لمجلس الأمة أن يبحث فـي أية دورة استثنائية إلا فـي الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها.



وأشار نصراوين إلى أنه من المبكر الحديث عن دعوة مجلس الأمة لدورة استثنائية في ظل بدء عطلة المجلس البرلمانية قبل أيام لكنها تبقى واردة متى ما أراد الملك ذلك.



وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الخميس، الموافق للحادي عشر من شهر نيسان سنة 2024 ميلادية.