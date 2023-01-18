هل يحق للفايز الطعن بقرار فصله من النواب أمام المحاكم؟

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين أنه لا يحق للنائب المفصول من عضوية مجلس النواب الطعن بقرار المجلس أمام المحاكم. اضافة اعلان





وقال نصراوين لـ"الوكيل الإخباري"، إن قرار فصل النائب محمد عناد الفايز ليس قرارا إداريا ولا يقبل الطعن أمام المحكمة الإدارية ولا أمام أي جهة أخرى.



وأضاف أنه بموجب القوانين فإنه يحق لمجلس النواب فصل أي نائب في حال مخالفته للأنظمة المعمول بها ومدونة السلوك النيابية.



وكان قرر مجلس النواب، في جلسة تشريعية مغلقة، اليوم الأربعاء، الموافقة على فصل النائب محمد عناد الفايز بعد تصويت 92 نائبا من أصل 110 نواب على قرار اللجنة القانونية بشأن الفايز.

