هيئة الإعلام تعلق على نشر مراسلات خاصة بين أحد النواب وزوجته

الوكيل الاخباري -

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قالت هيئة الإعلام، إن "نشر أحد المواقع الإلكترونية تراسلا شخصيا بين أحد النواب وزوجته يندرج تحت مسمى مراسلات خاصة، إذ لا يشكل نشر هذا النوع من الصور ممارسة لحريات إعلامية، ويشكل تعديا على حرمة الحياة الخاصة للأفراد".وأشارت الهيئة في ردها على سؤال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن هذه الممارسة تخالف أحكام المادة ( 7/أ ) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، والتي تؤكد في نصها على أن "آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة".