والدة النائب أحمد القطاونة في ذمة الله

الوكيل الإخباري - (كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُور).

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى الحاجة أم سمير والدة النائب أحمد القطاونة، وكل من سمير ونبيل ومحمد.



وكتب النائب القطاونة ناعيا والدته: أسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته .. ما أصعب الكلمات وأثقلها وأنت تنعى والدتك وقد أغلق باب من أبواب الجنة أمامك ولكن رضانا بقدر الله تعالى، وعزاؤنا برحمته التي وسعت كل شيء.



وسيشيع جثمانها الطاهر بعد صلاة الظهر في المزار الجنوبي / مسجد المقامات (سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه).



وتقبل التعازي للرجال في ديوان القطاونة.



إنا لله وإنا اليه راجعون.