وزارة المياه: ارتفاع سكان الأردن زاد من العبء في توفير المياه

الوكيل الإخباري - بحثت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور عاكف الزعبي، اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، ومدير مشروع الناقل الوطني المهندس عيسى الور، مستجدات مشروع الناقل الوطني.

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وقال العين الزعبي إن الاجتماع يناقش مستجدات الناقل الوطني في ظل شح الموارد المائية، مؤكدا الحاجة للبحث عن مصادر مياه جديدة ومن ضمنها المياه العميقة، واعتماد التجارب السابقة في البحث عن تلك المصادر.



وأشار إلى أهمية التواصل والحوار في جميع المستجدات فيما يتعلق بالمشروع، وعلى رأسها الأوامر التغيرية وتكلفة المتر المكعب.



بدوره، أكد المحاميد أن الناقل الوطني مشروع استراتيجي، حيث أن مصادر المياه التقليدية ثابتة والازدياد المطرد والمفاجئ لعدد السكان في المملكة زاد من العبء في توفير المياه، مبينا أن هناك كفاءة عالية في إدارة المياه من ناحية التوسع في تأهيل الشبكات لخفض نسبة الفاقد المائي، وإدارة مياه الري بأساليب حديثة تخفض من استهلاك المياه والتوسع في حفر الآبار وإنشاء السدود.



وأشار إلى التكلفة العالية لاستخراج المياه العميقة وعدم استدامة المياه في الآبار ومدى توفر كميات المياه العميقة.



من جانبه، قال المهندس الور إن اللجنة الفنية تنظر في العرض المالي للمشروع، مؤكدا أن المشروع جاء لتوفير مياه مستدامة تخفض من الفاقد المائي.



وبين أن الشركة المتقدمة ستنفذ المشروع بتكلفة تشغيلية أقل من المتوقع باعتماد الطاقة البديلة، وتطبيق إجراءات تحمي البيئة البحرية، مشيرا إلى وجود تمويل مشترك على شكل منح وقروض لتنفيذ المشروع.