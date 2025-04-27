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وزارة النقل: 13 ألف مركبة تعمل عبر التطبيقات الذكية في الأردن

تطبيقات النقل الذكية
التطبيقات الذكية
 
الأحد، 27-04-2025 04:23 م

الوكيل الإخباري-   ناقشت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن البدادوة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، واقع عمل التطبيقات الذكية سواء عبر شركات مرخصة أو غير مرخصة، وسط تأكيدات على أهمية تنظيم القطاع بما يحقق العدالة ويعزز بيئة الاستثمار.

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وأكد البدادوة، بحضور الأمين العام لوزارة النقل فارس أبو دية، ومدير هيئة النقل البري المهندس رياض الخرابشة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، أن تنظيم قطاع النقل الذكي أصبح ضرورة ملحة لضمان العدالة بين جميع العاملين فيه، وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة تواكب التطورات التكنولوجية.


وأوضح أن اللجنة تدرك التحديات التي فرضها انتشار التطبيقات غير المرخصة، وتسعى عبر حوار موسع مع جميع الأطراف المعنية إلى صياغة حلول عملية توازن بين حماية المشغلين التقليديين ودعم الابتكار التقني، مشيرا إلى أن العمل جار على وضع معايير تنظيمية واضحة وعادلة تحفظ حقوق السائقين والمستهلكين، وتضمن بيئة تنافسية نزيهة.

 
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