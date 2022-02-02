وزير السياحة: عودة الحركة السياحية كما كانت عليه في 2019 بعد عامين

الوكيل الاخباري - قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز إن الدعم الذي تم تحصيله هذا العام والبالغ 50 مليون دينار مهم لعودة القطاع السياحي وتنفيذ البرامج والخطط الموضوع. اضافة اعلان





وأضاف الفايز خلال حديثه له في اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم الأربعاء، إن البرامج الموضوعة من خلال خطة واستراتيجية عمل الوزارة ستضمن المحافظة على ديمومة القطاع السياحي والعاملين فيه.



وأوضح أن القطاع بدأ بالتعافي التدريجي، حيث سيتم العودة لمستوى عام 2019 بحلول عام 2024 من حيث الإيرادات والزوار في العام الذي يليه، وعليه فإن الإستراتيجية أخذت بعين الاعتبار زيادة إنفاق السائح على نحو أكثر مما كان عليه في السابق.