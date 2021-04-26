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الإثنين، 26-04-2021 02:46 م

وزير الصحة يوضح حول زيادة الحوافز المالية للكوادر الطبية

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الوكيل الاخباري - بحثت لجنة الصحة والبيئة النيابية، خلال اجتماع اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور احمد السراحنة، موضوعي حوافز الموظفين في وزارة الصحة والتأمين الصحي الشامل.
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وقال السراحنة، بحضور وزير الصحة فراس الهواري ومديرة التأمين الصحي هالة خريسات، إن جهود موظفي وزارة الصحة من أطباء وممرضين وفنيين تستحق منا كل الدعم، ولاسيما بظل انتشار فيروس كورونا، اذ يعد موظفو القطاع الصحي خط الدفاع الأول في مواجهة ذلك الوباء،مؤكدا ضرورة توفير تأمين صحي شامل لجميع المواطنين لتحسين وتطوير الخدمات الصحية لهم.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة المقدمة للكوادر الطبية نظرا للجهود الجبارة والاعباء الملقاة على كاهل القطاع الصحي في هذه الأيام.

بدوره، بين وزير الصحة أن موضوع الحوافز مرتبط ارتباطا وثيقا بالأعداد المشمولة، لافتا إلى دخول كوادر جديدة بعد تعيين 3000 موظف من الكوادر الطبية على نظام الحوافز ما قلل من قيمة المبلغ المصروف من قيمة تلك الحوافز.

 




 

 


 

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