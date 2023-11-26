وزير الطاقة: الاحتياط من الغاز في الأردن يكفي 60 يوماً

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن استراتيجية الأردن تعتمد على ضمان استمرارية التزود بالطاقة، من خلال تنويع المصادر.



وبيّن الخرابشة، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية اليوم الأحد، أنه يوجد لدى الأردن بدائل إذا ما توقف الغاز المستورد من الاحتلال، موضحاً ان احدى البدائل السفينة العائمة التي توفر احتياطي تشغيل لمدة 6 أيام، بالإضافة للاحتياط المتوفر في شركات التوزيع التي توفر تشغيل لمدة 20 يوماً على الاقل، الى جانب المتوافر في القطاع الخاص وغيرها، مؤكداً أن المجموع العام من الاحتياط يوفر تشغيل لمدة 60 يوماً بكل اريحية.

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وأضاف أن استيراد الغاز من مصر، قد لا يكون متوفر لأن مصر تستورد الغاز من السوق العالمي.

وقال الوزير، إن التنقيب عن الثروات الطبيعية يسير بشكل مميز، حيث تم توقيع 14 مذكرة تفاهم للتنقيب عن المعادن الطبيعية منذ عام 2022.



وأشار إلى أن اتفاقيات التنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية شملت مختلف المعادن، أبرزها النحاس والذهب وغيرها، مؤكداً أنه تم جمع آلاف العينات وحفر مئات الآبار، مشيراً أن عجلة التنقيب تدور ولن تتوقف.



وأوضح الخرابشة، أن الهدف هو وضع الأردن على خريطة التعدين العالمية، والسير بهذا الإطار يسير بسرعة كبيرة.





من جهته، قال النائب علي الخلايلة، إنه لا بد من التركيز على توفير الطاقة من خلال المصادر النووية ومن المفاعل النووي الأردني، وذلك للابتعاد عن أي مشاكل قد تحدث في المستقبل على ملف التزود بالطاقة.

