وزير الطاقة: الفوسفات على وجه الأرض في بعض مناطق الريشة

الوكيل الاخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، أن الوصول إلى الفوسفات في منطقة الرشادية حوالي متر و20 سنتميتر فقط، في حين الفوسفات في بعض مناطق الريشة على وجه الأرض؛ وذلك وفق المؤشرات الأولية.

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وأضاف الخرابشة، خلال مداخلة في اللجنة المالية النيابية، أن برنامج التنقيب عن الفوسفات بدأ في 4 كانون الأول بالمنطقة الشرقية، مؤكدا أن النتائج جاءت إيجابية جدا.

وأشار إلى أن الوزارة منحت ملف استغلال الثروات الطبيعة تركيزا كبيرا؛ إذ وقعت الوزارة في 12 كانون الثاني مذكرة للتنقيب والتعدين عن العناصر الأرضية النادرة في جنوب المملكة.



وحول التنقيب عن النفط، قال إن الوزارة ستقوم، العام الحالي، بحفر 5 آبار في الريشة إلى جانب حفر آبار جديدة في حقل حمزة أيضا.