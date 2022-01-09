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وزير الطاقة: حفر 6 آبار جديدة في حقل الريشة قادرة على انتاج 50 مليون قدم مكعب من الغاز

الأحد، 09-01-2022 09:37 م

وزير الطاقة: حفر 6 آبار جديدة في حقل الريشة قادرة على انتاج 50 مليون قدم مكعب من الغاز

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الوكيل الاخباري - واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.اضافة اعلان


وناقشت خلال اجتماع عُقد الاحد برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد السعودي موازنة وزارة الطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها.

وأكد المهندس محمد السعودي خلال الاجتماع، ضرورة العمل على تطوير قطاع الطاقة والعمل على استغلال الثروات المعدنية داعيا إلى دعم القطاع.

بدورهم، أكد أعضاء اللجنة المالية أهمية الاهتمام اكثر بقطاع الطاقة والعمل على تطوير اليات التنقيب عن الثروات المعدنية وبخاصة التنقيب عن النفط والغاز وتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية.

وتناول وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة خلال الاجتماع حجم موازنة الوزارة وجوانب انفاقها وبخاصة تلك المتعلقة بمشاريع التنقيب عن الثروات المعدنية.

وتوقع الوزير حفر 5 أو 6 أبار جديدة في حقل الريشة الغازي خلال العام الحالي قادرة على إنتاج 50 مليون قدم مكعب، قائلا نسعى الى انتاج 200 مليون قدم مكعب خلال عام 2025.

وتطرق الخرابشة الى خطة الوزارة لتطوير حقل حمزة النفطي واليات ومشاريع الوزارة الهادفة إلى التنقيب عن الثروات المعدنية وتشجيع الاستثمار فيها.

وأشار إلى التحضير لثلاث مذكرات تفاهم للتنقيب عن النحاس بالإضافة إلى مذكرة تفاهم للتنقيب عن العناصر الأرضية النادرة، منوها الى إطلاق العمل في التنقيب عن الفوسفات في المنطقة الشرقية بكوادر وطنية مؤهلة.

وتحدث رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان عن موازنة الهيئة ومشاريعها وخططها.

وأكد وجود مادة اليورانيوم بكميات تجارية في المملكة والتي تعتبر مادة استراتيجية نجحنا باستخلاصها من خلال شركة تعدين اليورانيوم.

وتطرق رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة ومدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء الدكتور سفيان البطاينة إلى موازنة دوائرهم وابرز المشاريع والخطط للعام 2022.

(بترا)

 




 

 


 

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