وزير الطاقة: لا تهاون مع سارقي الكهرباء .. ومطالبات نيابية بتخفيف العقوبة

03:50 م

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الوكيل الإخباري- في جلسة ساخنة ناقشت خلالها لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية المادة 30 من قانون الكهرباء لسنة 2025، اقترحت اللجنة على وزير الطاقة صالح الخرابشة تخفيض العقوبات المفروضة على سرقة الكهرباء والاعتداء على الشبكة، لتصبح الغرامة بين 1000 و2000 دينار فقط، وتقليل مدة الحبس من شهر إلى سنة، بدلاً من العقوبات بالقانون الجديد التي تنص على الحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 10 آلاف دينار. اضافة اعلان





إلا أن وزير الطاقة شدد على أهمية إبقاء العقوبات كما هي، مؤكدًا أن القانون قد تم دراسته بعناية، وأن تشديد العقوبة جاء بهدف تحقيق الردع في ظل تكرار الاعتداءات على الشبكة وازدياد نسب الفاقد الكهربائي بسبب السرقات.



وأشار إلى أن التراخي في هذا الملف سيزيد من الأعباء على قطاع الطاقة والمواطنين على حد سواء. ومن المتوقع أن تشهد جلسات مناقشة القانون في البرلمان جدلًا واسعًا بين النواب والحكومة حول التوازن بين حماية الشبكة ومراعاة ظروف المواطنين.