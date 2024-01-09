الثلاثاء 09-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الخصاونة يترأَّس اجتماعاً ويصدر توجيهات

حملة للتبرع بالدم لأهل غزة في جامعة العلوم الإسلامية

وزير العدل: نسعى لأن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن غداً الأربعاء

العيسوي: الأردن بقيادته ثابت على مواقفه ومساندا للأشقاء الفلسطينيين

11 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس

بعمق 27 متراً .. تفاصيل انتشال جثة ثلاثيني سقط داخل بئر في الزرقاء

حزب الله : اغتيال اثنين من مقاتلينا في لبنان

تحمل الراية البيضاء .. قنص أم فلسطينية أمام أعين طفلها في غزة -فيديو

وزير المياه: ردم 1481 بئر مخالفة بالتعاون مع الجهات المعنية

عاجل

11 شهيداً بقصف إسرائيلي على خان يونس

الثلاثاء، 09-01-2024 05:03 م

وزير العدل: نسعى لأن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي

new_227984_6708_soc


الوكيل الإخباري - قال وزير العدل الدكتور احمد الزيادات، إنه بعد التعديلات الدستورية، والصلاحيات والمهام، أصبح القضاء مستقلا من النواحي الإدارية، ويناط إلى وزارة العدل مهام تعيين وإحالة القضاة، وتقديم الدعم اللوجستي، والتنسيق بين الوزارة والمجلس القضائي.

اضافة اعلان


وبين الزيادات خلال ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى أن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي، وتطوير كل المحاكم في عمان من ناحية البنى التحتية، لكن البديل غير متوفر الآن .


وحول الخدمات الإلكترونية، قال الوزير إنه في عام 2023، أصبح لدينا ربع مليون ورقة مؤرشفة، و133 ألف جلسة عن بعد، و 1.7 مليون تنفيذ إلكتروني، وبلغت الحوالات الإلكترونية 259 مليون دينار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1704804245499

لجنة فلسطين في الأعيان تناقش آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية

0L5A0017

الصفدي يدعو مجلس النواب للانعقاد غدا الأربعاء

WhatsApp Image 2024-01-09 at 1.23.04 PM

قانونية النواب تطالب شركات الأمن والحماية بالتقيد في صرف الحد الأدنى للأجور

0L5A0017

"مالية النواب" تناقش اليوم موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي

WhatsApp Image 2024-01-08 at 1.49.51 PM

عضيبات: تغيرات ملموسة في الشارع الغربي تجاه الحرب على غزة وخصوصا فئة الشباب

0L5A0017

الازدحامات المرورية في عمّان أمام طاولة "كتلة البرنامج النيابية"

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2024-01-04 at 4.04.09 PM

"الصحة النيابية" تطّلع على واقع الخدمات في مستشفى الجامعة الأردنية

WhatsApp Image 2024-01-03 at 4.09.34 PM

الصفدي ومنسقة الأمم المتحدة: يجب على المجتمع الدولي دعم جهود الملك لوقف الحرب على غزة

WhatsApp Image 2024-01-03 at 2.54.50 PM

الصفدي والسفير الجزائري: آفاق تعاون رحبة وواسعة خدمة لصالح البلدين الشقيقين

WhatsApp Image 2023-12-31 at 11.04.31 AM (1)

شريم: المرحلة المقبلة ستشهد حضوراً قوياً وفاعلاً للمرأة والشباب على الساحة الوطنية

WhatsApp Image 2023-12-28 at 1.08.27 PM

الصفدي: نرفض كل محاولات تهجير أهل غزة وفصلها عن الضفة

1703684116198

فلسطين النيابية تلتقي رئيس ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني