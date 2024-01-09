وزير العدل: نسعى لأن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي

الوكيل الإخباري - قال وزير العدل الدكتور احمد الزيادات، إنه بعد التعديلات الدستورية، والصلاحيات والمهام، أصبح القضاء مستقلا من النواحي الإدارية، ويناط إلى وزارة العدل مهام تعيين وإحالة القضاة، وتقديم الدعم اللوجستي، والتنسيق بين الوزارة والمجلس القضائي.

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وبين الزيادات خلال ناقشت اللجنة المالية النيابية اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تسعى أن يكون في كل محافظة قصر عدل ملائم للتقاضي، وتطوير كل المحاكم في عمان من ناحية البنى التحتية، لكن البديل غير متوفر الآن .



وحول الخدمات الإلكترونية، قال الوزير إنه في عام 2023، أصبح لدينا ربع مليون ورقة مؤرشفة، و133 ألف جلسة عن بعد، و 1.7 مليون تنفيذ إلكتروني، وبلغت الحوالات الإلكترونية 259 مليون دينار.

