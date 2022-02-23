وزير المياه: لا يمكن حصر الفاقد المائي لعدم وجود عدادات على المصادر المائية

الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة الأربعاء، موازنة وزارة المياه والري بحضور وزير المياه المهندس محمد النجار، وأمين عام الوزارة الدكتور جهاد محاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس بشار بطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، والرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" المهندس محمد العوران، ومساعد أمين عام سلطة المياه محمد الأخرس. اضافة اعلان





وتساءل العين الصرايرة عن مشاريع الوزارة الجديدة خاصة تلك المتعلقة بإصلاحات البنية التحتية للمياه، والخطط الهادفة للتقليل من الفاقد، وآلية حل التحديات المائية التي تواجه المواطنين، ومشروع الناقل الوطني.



وأكد ضرورة دعم قطاع المياه ورفد الوزارة بكفاءات وخبرات بشرية للنهوض بالقطاع، مشيرا الى أن المياه تعتبر تحديا أساسيا لا يقل أهمية عن قطاع الطاقة.



من جانبه قال الوزير النجار، إن الموازنة المجمعة لقطاع المياه في جميع الدوائر التابعة لها بلغت 678 مليونا و105 آلاف دينار، منها 331 مليونا و506 آلاف دينار نفقات جارية، و346 مليونا و599 ألف دينار نفقات رأسمالية، لافتًا إلى أن مجموع الإيرادات لجميع الدوائر التابعة للوزارة بلغت 414 مليونا و 810 آلاف دينار.



وبين أن الاستثمار في قطاع المياه يعد الأكثر أهمية، سيما أن الديون والفوائد تتراكم بشكل كبير، كما تعتمد الوزارة على المنح والقروض من مختلف الجهات، لافتا إلى أن ما ترصده الحكومة للمياه من مبالغ تعتبر متواضعة، خصوصًا أن الوزارة تواجه العديد من التحديات.



وأشار النجار إلى أن أرقام الفاقد المائي لا يمكن حصرها بشكل دقيق وذلك لعدم وجود عدادات على المصادر المائية كالآبار الجوفية ليتسنى للوزارة حصر الأرقام وتقييمها بشكل صحيح، خاصة في ظل وجود اعتداءات على مصادر المياه، مؤكدًا حرص الوزارة على الإسراع بإنجاز مشروع الناقل الوطني الذي يتم بموجبه سحب مياه من خليج العقبة وتحليتها.



