وزير النقل: حققنا إيرادات بلغت قرابة 150 مليون دينار في 2024

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الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها الأحد، مشروع موازنة وزارة النقل والهيئات التابعة لها لعام 2025. اضافة اعلان





وقالت وزيرة النقل وسام التهتموني، إن الوزارة والهيئات التابعة لها حققت إيرادات بلغت قرابة 150 مليون دينار، نتيجة الاستثمارات والرسوم خلال العام الحالي.



ولفتت التهتموني إلى أن مشروع السكة الوطنية من أهم مشاريع الوزارة، ويهدف إلى إنشاء سكة حديد تربط مصانع البوتاس والفوسفات مع العقبة، بالإضافة إلى إنشاء ميناء بري في معان؛ ليكون مركزًا للتخليص على البضائع، بحيث لا يؤثر سلبًا ويعود بالضرر على المواطنين العاملين في النقل بل سيتم إيحاد عمل آخر ضمن المشروع، متوقعةً أن يحدث المشروع نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية، وخفض كلف النقل.



وبينت أن مشروع تتبع المركبات الحكومية، حقق وفرا في الإنفاق وساهم في تخفيض الكلف نتيجة ضبط أوامر الحركة، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في المشروع بحيث يشمل المركبات غير الحكومية، ابتداء من مراقبة حركة صهاريج المملكة للحفاظ على سلامة البيئة والتأكد من التفريغ الحمولات في الأماكن المخصصة، والحفارات الخاصة لحفر الآبار.



وأكدت أن الوزارة تعمل ضمن خطة ممنهجة لتحسين شبكة النقل داخل المملكة للوصول إلى نظام الدفع الذكي، مشيرة إلى إعادة النظر بأجور النقل بشكل سنوي وفق معادلة سعرية واضحة للجميع.