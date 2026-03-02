وزير دولة للشؤون القانونية: يجوز تأمين الأضرار الناجمة عن الظروف الاستثنائية بشروط

01:07 م

أكد وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة أن مشروع قانون شركات التأمين أتاح لطرفي التأمين الاتفاق على التأمين ضد المخاطر والظروف الاستثنائية القاهرة والطارئة.





وقال القضاة خلال جلسة تشريعية، اليوم الاثنين، إن المادة 26 من القانون أتاحت تأمين الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية أو قوة قاهرة.



وأضاف أنه يجوز لطرفي التأمين وضع بنود يجري فيها استثناء بعض المخاطر التي قد تنتج عن ظروف قاهرة أو ظروف استثنائية مع ضرورة إبراز ذلك الاتفاق في العقد على أن لا يخالف التشريعات وأحكام النظام العام وذلك لأن العقد هو شريعة المتعاقدين.



بدوره أقر مجلس النواب المادة 26 كما جاءت من اللجنة.






