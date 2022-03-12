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السبت، 12-03-2022 04:53 م

وفد برلماني أردني يصل الإمارات برئاسة الدغمي

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الوكيل الإخباري - وصل الوفد البرلماني الأردني برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي ظهر اليوم الى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة رسمية تستمر عدة أيام. 

وكان في استقبال الوفد النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي حمد أحمد الرحومي والنائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي ناعمة عبدالله الشرهان وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي كفاح محمد الزعابي وشذى سعيد النقبي وعذراء حسن بن ركاض وناصر محمد اليماحي والقنصل الأردني في دبي عاصم عبابنة وعدد من كبار الموظفين في المجلس الوطني الاتحادي.

ويضم الوفد البرلماني كلا من النواب: غازي البداوي وصالح العرموطي وصالح أبو تايه وأسامة القوابعة ومحمد المرايات.

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