الأربعاء 2026-01-28 01:27 م

وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ
وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ
 
الأربعاء، 28-01-2026 12:52 م
الوكيل الإخباري-   التقى الوفد البرلماني الأردني المتواجد في فرنسا، برئاسة النائب الدكتور نصار القيسي، رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيدة بيترا باير، وذلك في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.اضافة اعلان


وقال القيسي إن اللقاء، الذي ضم النواب: وصفي حداد، وعلي الغزاوي، وعوني الزعبي، وفراس القبلان، وتمارا ناصر الدين، تناول جملة من التحديات التي تواجه الأردن، وفي مقدمتها شحّ المياه، وأعباء اللجوء، وتحديات الطاقة وارتفاع كلفها، إضافة إلى ملف البطالة وانعكاساته على الواقع المعيشي لفئة الشباب، والضغوط الاقتصادية المرتبطة بالأزمات الإقليمية.

وأكد القيسي خلال اللقاء الموقف الأردني الثابت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن حل الدولتين يشكّل المسار الحقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

كما وجّه الوفد دعوة رسمية إلى السيدة بيترا باير لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز الشراكة البرلمانية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبها، أعربت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن تقديرها للدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في المنطقة، مشيدة بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي.

ويُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود مجلس النواب الأردني لتوسيع آفاق التعاون البرلماني الدولي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز حضور الأردن على الساحة البرلمانية العالمية ودوره في القضايا الإقليمية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

شؤون برلمانية فقدان النصاب يهدد جلسات النواب.. والقاضي يدعو للالتزام بالحضور

كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

منوعات كم مرة يجب تغيير فرشاة أسنانك لحماية فمك من البكتيريا؟

مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

أخبار الشركات مجموعة CFI تسجّل أقوى ربع سنوي في تاريخها بقيمة تداولات بلغت 2.07 تريليون دولار

كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

المرأة والجمال كيف تختارين مكياجكِ حسب شخصيتكِ بعيداً عن ضجيج الموضة وصيحاتها المتغيرة؟

تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

أخبار محلية تزويد مستشفى الأميرة بسمة الجديد بأول جهاز رنين مغناطيسي مدعّم بتقنيات الذكاء الاصطناعي

وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

شؤون برلمانية وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

ن

شؤون برلمانية أبو رمان: أمام سيدة تستجدي عدم قطع الكهرباء.. أشعر بالخجل

سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية

أخبار الشركات سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية



 






الأكثر مشاهدة