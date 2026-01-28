وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

وقال القيسي إن اللقاء، الذي ضم النواب: وصفي حداد، وعلي الغزاوي، وعوني الزعبي، وفراس القبلان، وتمارا ناصر الدين، تناول جملة من التحديات التي تواجه الأردن، وفي مقدمتها شحّ المياه، وأعباء اللجوء، وتحديات الطاقة وارتفاع كلفها، إضافة إلى ملف البطالة وانعكاساته على الواقع المعيشي لفئة الشباب، والضغوط الاقتصادية المرتبطة بالأزمات الإقليمية.
وأكد القيسي خلال اللقاء الموقف الأردني الثابت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن حل الدولتين يشكّل المسار الحقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
كما وجّه الوفد دعوة رسمية إلى السيدة بيترا باير لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز الشراكة البرلمانية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جانبها، أعربت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن تقديرها للدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في المنطقة، مشيدة بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي.
ويُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود مجلس النواب الأردني لتوسيع آفاق التعاون البرلماني الدولي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز حضور الأردن على الساحة البرلمانية العالمية ودوره في القضايا الإقليمية.
-
أخبار متعلقة
-
فقدان النصاب يهدد جلسات النواب.. والقاضي يدعو للالتزام بالحضور
-
أبو رمان: أمام سيدة تستجدي عدم قطع الكهرباء.. أشعر بالخجل
-
جلبة تحت القبة بسبب تصوير هواتف النواب
-
الوفد النيابي الأردني يلتقي رئيس مجلس النواب البحريني
-
القاضي يلتقي السفير الصيني
-
رئيس مجلس الأعيان يشيد بمستوى العلاقات الأردنية المغربية
-
"الاستثمار النيابية" تقرّ مواد في مشروع قانون عقود التأمين
-
الاقتصاد النيابية تقر التقرير النهائي لقياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية