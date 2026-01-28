وفد برلماني أردني يلتقي رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ

12:52 م

الوكيل الإخباري- التقى الوفد البرلماني الأردني المتواجد في فرنسا، برئاسة النائب الدكتور نصار القيسي، رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا السيدة بيترا باير، وذلك في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية وتطوير آفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.





وقال القيسي إن اللقاء، الذي ضم النواب: وصفي حداد، وعلي الغزاوي، وعوني الزعبي، وفراس القبلان، وتمارا ناصر الدين، تناول جملة من التحديات التي تواجه الأردن، وفي مقدمتها شحّ المياه، وأعباء اللجوء، وتحديات الطاقة وارتفاع كلفها، إضافة إلى ملف البطالة وانعكاساته على الواقع المعيشي لفئة الشباب، والضغوط الاقتصادية المرتبطة بالأزمات الإقليمية.



وأكد القيسي خلال اللقاء الموقف الأردني الثابت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن حل الدولتين يشكّل المسار الحقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.



كما وجّه الوفد دعوة رسمية إلى السيدة بيترا باير لزيارة المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز الشراكة البرلمانية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.



من جانبها، أعربت رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن تقديرها للدور المحوري الذي يضطلع به الأردن في المنطقة، مشيدة بمستوى العلاقات الثنائية التي تجمع المملكة بالاتحاد الأوروبي.



ويُشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود مجلس النواب الأردني لتوسيع آفاق التعاون البرلماني الدولي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز حضور الأردن على الساحة البرلمانية العالمية ودوره في القضايا الإقليمية.

