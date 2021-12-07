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الثلاثاء، 07-12-2021 02:56 م

وفد برلماني أردني يلتقي رئيس مجلس الشورى السعودي

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الوكيل الإخباري - التقى وفد لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن، الذي يرأسه النائب محمد الفايز، في الرياض، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتورعبدالله بن محمد آل الشيخ.

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وأشاد الفايز بالمستوى المتميز للعلاقات الأخوية القائمة بين الأردن والسعودية، بفضل توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحرصهما الأكيد على تطوير هذه العلاقات.


وشدد على أهمية تطوير آليات التعاون البرلماني بين مجلسي النواب الأردني والشورى السعودي، والتشاور المستمر حيال مختلف القضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، في المحافل البرلمانية الدولية.


من جانبه، أبدى آل الشيخ حرص مجلس الشورى السعودي على تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في شتى المجالات، مشيدًا بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر في ظل حرص واهتمام قيادتي البلدين.


وضم الوفد البرلماني الأردني، الذي يزور حاليًا السعودية، كلا من النواب: فراس العجارمة وعبدالله أبو زيد وسلامة البلوي وريما العموش وميادة شريم وذياب المساعيد وسالم الضمور.

 




 

 


 

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