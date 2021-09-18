وفد برلماني يتوجه إلى القاهرة لبحث مجالات مشتركة الأحد

الوكيل الاخباري- يتوجه رئيس لجنة التوجيه الوطني والثقافة النيابية عمر الزيود الأحد، على رأس وفد برلماني، في زيارة رسمية إلى القاهرة.



وسيبحث الوفد خلال زيارته التي ستستمر 7 أيام جملة من المحاور ذات الاهتمام المشترك مع المصريين في المجالات كافة سيما المتعلقة بالتشريعات الرافدة للمجالين الإعلامي والسياحي.



ومن المقرر أن تتضمن الزيارة لقاءات واجتماعات مع عدد من البرلمانيين ورموز العمل الإعلامي وممثلي المؤسسات الصحفية والإعلامية والسياحية الرائدة في مصر.

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