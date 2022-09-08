وفد برلماني يلتقي رئيس البرلمان الجورجي

الوكيل الإخباري - أكد النائب الدكتور خير أبو صعيليك على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

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وأشار، لدى لقائه رئيس البرلمان الجورجي، إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في تقريب الرؤى والمواقف البرلمانية تجاه عديد من العناوين الرئيسة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد أبو صعيليك أهمية تعزيز قنوات التعاون المتبادل في المجالات كافة لا سيما السياحية.



وقال أبو صعيليك، الذي يترأس وفدا برلمانيا يزور جمهورية جورجيا الديمقراطية حاليا، إن الأردن يتطلع لمزيد من السياح من جمهورية جورجيا نظرا لتنوع المنتجات السياحية في الأردن.



من جانبه اعرب رئيس البرلمان الجورجي عن تقديره للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين مشيرا للدور المحوري الهام للأردن في منطقة الشرق الأوسط باعتباره انموذج للديمقراطية والاعتدال.



وأكد أن مستوى العلاقات المميزة التي تجمع البلدين الصديقين تتطلب مزيدا من البناء في عديد من المجالات وعلى مختلف الأصعدة، لافتاً إلى ضرورة تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المتبادلة.