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الخميس، 25-04-2024 03:19 م

وفد مجلس الشورى القطري يطلع على متحف الحياة البرلمانية الأردني

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الوكيل الإخباري - أطلعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار وفد مجلس الشورى القطري برئاسة رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلام في المجلس مبارك محمد الكواري خلال زيارتهم اليوم الخميس، إلى متحف الحياة البرلمانية، على تاريخ الحياة البرلمانية والسياسية في الأردن منذ تأسيس الدولة الأردنية.

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وقدمت النجار شرحا موجزا عن المتحف الذي يتبع للوزارة ودورها في بناء الوعي الوطني في المجتمع الأردني بمختلف أبعاده الثقافية والسياسية والاجتماعية.
وقالت، إن الوزارة تعمل على بناء الإنسان الأردني المنتمي، لافتة إلى أن الأردن يتمتع بامتداد عمودي ينطلق من حضارات تاريخية عظيمة عبر آلاف السنين، وامتداد افقي مع الحضارة العربية الإسلامية تتفاعل من خلاله بوصلة الأردن في جميع القضايا والمواقف.


ونوهت النجار الى أن الدولة الأردنية عبرت مئوية تأسيسها في ظل القيادة الهاشمية بصمود في مواجهة مختلف التحديات والصعوبات وحققت خلالها العديد من الإنجازات الكبيرة.


وأشارت الى الى ما يحظى به الأردن من تنوع ثقافي يثري المشهد الأردني، مؤكدة أن الأردن منفتح على الجميع في ظل القيم الإنسانية السامية.


من جهته، عبر الكواري عن عمق العلاقات المتينة التي تربط بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، منوها بأن الشعب القطري مطلع على الثقافة والفنون الأردنية بمختلف قطاعاتها ومجالاتها، لاسيما الأعمال الدرامية البدوية الأردنية التي كانت تعرض منذ عقود وما تزال، على شاشات التلفزة القطرية.


وأشار إلى دور الإعلاميين الأردنيين في المساهمة بتأسيس المؤسسات الصحفية والإعلامية في قطر ومن أبرزها الإذاعة والتلفزيون القطري.


واصطحبت النجار الكواري وأعضاء الوفد المرافق في جولة على مرافق المتحف ومقتنياته استمعوا خلالها إلى شرح من القائمين على المتحف، وأبرز ما يحتضنه من وثائق وصور ومقتنيات تتعلق بالسردية الوطنية الأردنية، ومسيرة الحياة البرلمانية والسياسية، وما شهدته من تحولات وتطور منذ تأسيس الدولة في عهد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين الأول طيب الله ثراه، وصولا إلى تحويله إلى متحف للحياة البرلمانية.

 




 

 


 

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