الثلاثاء 2025-12-02 12:27 م

وفد من الأعيان يختتم زيارة رسمية إلى الصين

مجلس الأعيان
مجلس الأعيان
الثلاثاء، 02-12-2025 12:09 م

الوكيل الإخباري-    اختتم وفد مجلس الأعيان الأردني برئاسة العين عيسى حيدر مراد وعضوية العين مصطفى البزايعة والعين فاضل الحمود، زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

اضافة اعلان


وبحسب بيان المجلس اليوم الثلاثاء، شارك وفد الأعيان خلال زيارته بأعمال الدورة التدريبية للبرلمانيين العرب، تحت عنوان " تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية والدفع ببناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك"، عقدت في العاصمة بكين ومقاطعتي شانشي وشنغهاي.


وخلال الحفل الختامي، نقل العين فاضل الحمود خلال كلمة له باسم الوفد الأردني، تحيات الأردن قيادة وشعبا إلى الشعب الصيني وقيادته وللدول العربية المشاركة، مؤكدا عمق العلاقات الأردنية – الصينية وحرص الأردن على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

تع

فن ومشاهير بعد تأجيل جلسة محاكمته.. هكذا علّق سعد لمجرد

أضاءت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالتعاون مع السفارة الإماراتية في عمّان، مساء الاثنين، واجهة الخزنة في مدينة البترا الوردية بعلم دولة الإمارات العربية المتحدة، احتفالا بعيد الاتحاد الرابع والخ

أخبار محلية سلطة إقليم البترا تضيء الخزنة بالعلم الإماراتي احتفالا بعيد الاتحاد الـ54

اى

فن ومشاهير حياة الفهد تتعرّض لوعكة صحية جديدة وتشعل قلق الجمهور

مجلس الأعيان

شؤون برلمانية وفد من الأعيان يختتم زيارة رسمية إلى الصين

غا

منوعات فيديو مروّع من أميركا... تصادم أكثر من 40 سيارة!

خم

منوعات تحطيم تمثال لميسي في الأرجنتين - فيديو

علم الامارات

أخبار محلية السفارة الإماراتية تحتفل بالعيد الوطني

دخان يتصاعد من سفينة شحن مشتعلة في البحر الأسود قبالة الساحل التركي

عربي ودولي تركيا تعلن تعرض سفينة شحن لهجوم في البحر الأسود



 
 





الأكثر مشاهدة