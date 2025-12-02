وفد من الأعيان يختتم زيارة رسمية إلى الصين

الوكيل الإخباري- اختتم وفد مجلس الأعيان الأردني برئاسة العين عيسى حيدر مراد وعضوية العين مصطفى البزايعة والعين فاضل الحمود، زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

وبحسب بيان المجلس اليوم الثلاثاء، شارك وفد الأعيان خلال زيارته بأعمال الدورة التدريبية للبرلمانيين العرب، تحت عنوان " تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية والدفع ببناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك"، عقدت في العاصمة بكين ومقاطعتي شانشي وشنغهاي.