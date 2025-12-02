وفد من الأعيان يختتم زيارة رسمية إلى الصين

وبحسب بيان المجلس اليوم الثلاثاء، شارك وفد الأعيان خلال زيارته بأعمال الدورة التدريبية للبرلمانيين العرب، تحت عنوان " تعزيز التعاون بين المؤسسات التشريعية والدفع ببناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك"، عقدت في العاصمة بكين ومقاطعتي شانشي وشنغهاي.
وخلال الحفل الختامي، نقل العين فاضل الحمود خلال كلمة له باسم الوفد الأردني، تحيات الأردن قيادة وشعبا إلى الشعب الصيني وقيادته وللدول العربية المشاركة، مؤكدا عمق العلاقات الأردنية – الصينية وحرص الأردن على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات كافة.
