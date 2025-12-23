وفد من الأعيان يُشارك في اجتماعات الجمعية البرلمانية الآسيوية بقطر

الوكيل الإخباري- شارك وفد مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور غازي الذنيبات وعضوية العين الدكتور سعد المناصير في اجتماعات اللجنة الدائمة للموازنة والتخطيط للجمعية البرلمانية الآسيوية، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب بيان من مجلس الأعيان، ألقى العين الدكتور الذنيبات خلال الاجتماعات، التي انطلقت اليوم الثلاثاء وتستمر ليوم غد الأربعاء، كلمة شكر فيها دولة قطر والأمانة العامة للجمعية البرلمانية، مؤكدًا دعم موقف الجمعية لقرار إعفاء فلسطين من الاشتراكات السنوية إلى أن تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.



وبيّن أن "التعاون البرلماني الآسيوي بات يشكل ركيزة ثابتة لا يمكن الاستغناء عنها في مواجهة التحديات المتسارعة، التي فرضت نفسها على العديد من الدول، لا سيما ما يتصل بقضايا مثل حقوق الانسان، الأمن والسلام، المناخ والبيئة، التنمية المستدامة".



وذكر العين الدكتور الذنيبات أن "الجمعية البرلمانية الآسيوية تمكنت من أثبات نفسها؛ كـ(منصة معرفية) ذات دور استشرافي تمتلك القدرة على تحقيق "الإرشاد والتوجيه" لـ (برلمانات آسيا) على نحو يسهم في إذكاء مساراتها البرلمانية".



وأكد "أن مسألة إقرار موازنة واضحة ومنضبطة للجمعية البرلمانية الآسيوية ليست مجرد التزام إداري، بل هي ركيزة أساسية لتعزيز كفاءتها المؤسسية ودعم قدرتها التنظيمية بما يمكّنها من تنفيذ برامجها ومبادراتها بكفاءة عالية".



ودعا العين الدكتور الذنيبات إلى "تبني الاقتراحات الواردة في مشروع الموازنة المالية للجمعية البرلمانية الآسيوية للعام 2026، ولا سيّما تلك الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية من خلال ركيزتين أساسيتين أولهما: التزام الدول الأعضاء بتسديد الاشتراكات المالية السنوية المقررة في موازنة الجمعية؛ وثانيهما: تحفيز المساهمات الطوعية عبر تشجيع البرلمانات على تقديم إسهامات مالية إضافية تسهم في تعزيز نشاط الجمعية وتوسيع نطاق تأثيرها".



وحث على "الاعتماد على نموذج موازنة (البرامج والأداء) بوصفه إطاراً حديثًا وشفافاً يتيح تقييم البرامج والمشاريع والنفقات على أساس الأهداف والسياسات والخطط التي أقرتها اللجنة الدائمة".



وأكد العين الدكتور الذنيبات "الدعم المطلق للقرار التاريخي للجمعية البرلمانية الآسيوية بإعفاء برلمان دولة فلسطين من المساهمة المقررة؛ كخطوة تضامنية مستحقة حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".