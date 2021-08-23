الإثنين 23-08-2021
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الإثنين، 23-08-2021 07:03 م

وفد من الاعيان يزور جماعة عمان لحوارات المستقبل

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 الوكيل الاخباري - زار وفد من مجلس الاعيان برئاسة العين محمد الملكاوي، اليوم الاثنين، جماعة عمان لحوارات المستقبل، واطلع على آلية عملها والملفات التي تناقشها والتي انجزتها من خلال فرقها المتنوعة.

وقدم رئيس الجماعة بلال التل شرحا حول الجماعة وعملها والملفات التي تهتم بها، مبينا ان الجماعة تصهر في إطارها خبرات وتخصصات متنوعة للوصول إلى رؤية موحدة لقضايا الوطن بعد بحثها من كل الزوايا ومن قبل مختلف التخصصات.

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