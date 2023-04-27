وفد من مؤسسة "كونراد اديناور" يزور مجلس النواب

الوكيل الإخباري - التقى رئيسا اللجنتين النيابيتين القانونية غاري الذنيبات، والاقتصاد والاستثمار عمر النبر، ورئيسة كتلة الائتلاف النيابية أسماء الرواحنة، والنائب زيد العتوم، في دار مجلس النواب اليوم الخميس، وفدا طلابيا من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، والتي تعنى بتعزيز التربية المدنية والحوار الدولي وتوفير منصات حوار للشباب وبناء القدرات.

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وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على آليات عمل مجلس النواب، وتاريخ الحياة التشريعية والسياسية في الأردن.



وقدم الذنيبات للوفد شرحا حول دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وآليات عمل اللجان، وكيفية إقرار القوانين والمراحل الدستورية التي تمر بها قبيل إقرارها، لافتا الى الدبلوماسية البرلمانية التي تعنى بتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات سيما البرلمانية منها.



بدوره، قال النبر إن مجلس النواب أقر حزمة من القوانين التي من شأنها تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير وتحديث المنظومة السياسية من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين يهدفان إلى تشجيع المشاركة الحزبية والسياسية.



من جهته أشار العتوم الى التعاون بين المجلس والحكومة في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور لتحقيق الأهداف الوطنية ومراحل تطور الحياة البرلمانية في المملكة، والإصلاحات الشاملة التي ينتهجها الأردن منذ تأسيس الدولة، مثمنا في الوقت نفسه عمق العلاقات بين الأردن وألمانيا.



وتطرقت الرواحنة إلى الدور الرئيس للمرأة في مختلف المجالات من خلال القوانين التي تم إقرارها، والتي تسهم في تعزيز دور المرأة الأردنية اجتماعيا وسياسيا ووصولها الى مواقع صنع القرار.



كما أشارت إلى مضامين خطابات جلالة الملك عبدلله الثاني والتي تؤكد باستمرار أن الشباب هم من يرسمون معالم الحاضر والمستقبل خاصة بعد إنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية.