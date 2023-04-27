الخميس 27-04-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يحاول ثني شاب عن حرق نفسه اعلى جسر عبدون - صورة

فصل الكهرباء عن مناطق في المفرق غدا - أسماء

الجامعة الهاشمية توضح تفاصيل المشاجرة الطلابية

أسعار الذهب تتراجع عالمياً

الموت يفجع الوسط الفني في العراق

7 قتلى جراء حريق في قطار ركاب جنوبي باكستان

مؤسسة التدريب المهني خطة لتطوير معهدي الهاشمية وبنات الزرقاء

وفاة وإصابة ثلاثة آخرين بحريق كرفانين في مخيم الزعتري

الجامعة العربية ترحب بقرار النرويج حظر استيراد المنتجات الإسرائيلية

مهندسان أردنيان يطوران تقنية لرفع كفاءة استخدام المياه في المزارع

الخميس، 27-04-2023 03:54 م

وفد من مؤسسة "كونراد اديناور" يزور مجلس النواب

1682595882915 (1)


الوكيل الإخباري - التقى رئيسا اللجنتين النيابيتين القانونية غاري الذنيبات، والاقتصاد والاستثمار عمر النبر، ورئيسة كتلة الائتلاف النيابية أسماء الرواحنة، والنائب زيد العتوم، في دار مجلس النواب اليوم الخميس، وفدا طلابيا من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، والتي تعنى بتعزيز التربية المدنية والحوار الدولي وتوفير منصات حوار للشباب وبناء القدرات.

اضافة اعلان


وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على آليات عمل مجلس النواب، وتاريخ الحياة التشريعية والسياسية في الأردن.


وقدم الذنيبات للوفد شرحا حول دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي، وآليات عمل اللجان، وكيفية إقرار القوانين والمراحل الدستورية التي تمر بها قبيل إقرارها، لافتا الى الدبلوماسية البرلمانية التي تعنى بتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات سيما البرلمانية منها.


بدوره، قال النبر إن مجلس النواب أقر حزمة من القوانين التي من شأنها تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير وتحديث المنظومة السياسية من خلال إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب اللذين يهدفان إلى تشجيع المشاركة الحزبية والسياسية.

من جهته أشار العتوم الى التعاون بين المجلس والحكومة في إطار الفصل المرن الذي كفله الدستور لتحقيق الأهداف الوطنية ومراحل تطور الحياة البرلمانية في المملكة، والإصلاحات الشاملة التي ينتهجها الأردن منذ تأسيس الدولة، مثمنا في الوقت نفسه عمق العلاقات بين الأردن وألمانيا.

وتطرقت الرواحنة إلى الدور الرئيس للمرأة في مختلف المجالات من خلال القوانين التي تم إقرارها، والتي تسهم في تعزيز دور المرأة الأردنية اجتماعيا وسياسيا ووصولها الى مواقع صنع القرار.


كما أشارت إلى مضامين خطابات جلالة الملك عبدلله الثاني والتي تؤكد باستمرار أن الشباب هم من يرسمون معالم الحاضر والمستقبل خاصة بعد إنجاز القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-04-27 at 1.58.30 PM

حزب الاتحاد يقر استراتيجيته ومبادراته الحزبية للمرحلة القادمة

WhatsApp Image 2023-04-26 at 4.30.15 PM

قانونية النواب تُناقش البلاغات المُتعلقة بحبس المدين

340769643_765406245202104_1007964626978616354_n (1)

الصفدي حول قضية النائب العدوان: أخبار طيبة قريباً

0L5A0017

"قانونية النواب" تناقش اليوم أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين

4202316151410281373219

مجلس النواب ينعى رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران

WhatsApp Image 2023-04-20 at 2.10.47 PM

العلاقمة يلتقي الملحق الإقليمي لدى وزارة الزراعة الأميركية

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2023-04-20 at 2.10.47 PM

العلاقمة يلتقي الملحق الإقليمي لدى وزارة الزراعة الأميركية

WhatsApp Image 2023-04-09 at 2.06.32 PM

نواب يدعون لنقل التجربة المصرية إلى الأردن بمجال استخدام الغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الطاقة

1680706433163

رئيس لجنة الطاقة النيابية يلتقي مشاركين ببرنامج الزمالة البرلمانية

WhatsApp Image 2023-04-05 at 3.40.39 PM

الصفدي يلتقي سفيري سويسرا وأذربيجان في المملكة

1680695462588

الخلايلة: مشروع الإصلاح السياسي جاء منسجما مع توجيهات الملك وملبياً لطموح الأردنيين

1680175863572

مالية الأعيان تُقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسهيل قرض كندي