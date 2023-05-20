وفد من مجلس الأمة يُشارك باجتماعات جمعية الناتو البرلمانية

الوكيل الإخباري - يشارك وفد من مجلس الأمة برئاسة العين حسين المجالي والنائب محمد جرادات والنائب سلامة البلوي، في أعمال الدورة الربيعية للاجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

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وتستضيف جمهورية لوكسمبورغ الاجتماعات الدورة الربيعية لجمعية "الناتو" البرلمانية، وفقا لبيان صادر عن مجلس الأعيان، اليوم السبت، بمشاركة السفيرة الأردنية في بروكسل سجى المجالي.



وتنطلق أعمال اجتماعات الدورة الربيعية اليوم السبت، وتستمر لغاية 22 أيار الحالي، بمشاركة الدول الأعضاء للحلف، إضافة إلى البلدان المراقبة.



وتتمحور نقاشات الاجتماعات، وفقا للبيان، حول أعمال لجان جمعية "الناتو" البرلمانية المتعلقة بالدفاع والأمن والسياسية والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد.