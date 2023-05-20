السبت 20-05-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة للأحزاب: نقف على مسافة واحدة من الجميع

سائق تكسي يعلن عن أي توصيلة بدينار واحد في إربد بمناسبة الاستقلال وزفاف ولي العهد

العزام: إنارة الـ (ليد) في الشوارع توفر 15 مليون دينار

إصابة فتى برصاص الاحتلال قرب حاجز عسكري في جنين

وظائف طبية للأردنيين في الكويت

مصر تمنع سفر فئة من مواطنيها إلى جدة والمدينة

4488 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي اليوم

حملة تسويقية للأردن في معرض كان الدولي للأفلام

إصابة 36 شخصا بحادث سير في عمان

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ شهر

السبت، 20-05-2023 03:05 م

وفد من مجلس الأمة يُشارك باجتماعات جمعية الناتو البرلمانية

1684580639027


الوكيل الإخباري - يشارك وفد من مجلس الأمة برئاسة العين حسين المجالي والنائب محمد جرادات والنائب سلامة البلوي، في أعمال الدورة الربيعية للاجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

اضافة اعلان


وتستضيف جمهورية لوكسمبورغ الاجتماعات الدورة الربيعية لجمعية "الناتو" البرلمانية، وفقا لبيان صادر عن مجلس الأعيان، اليوم السبت، بمشاركة السفيرة الأردنية في بروكسل سجى المجالي.


وتنطلق أعمال اجتماعات الدورة الربيعية اليوم السبت، وتستمر لغاية 22 أيار الحالي، بمشاركة الدول الأعضاء للحلف، إضافة إلى البلدان المراقبة.


وتتمحور نقاشات الاجتماعات، وفقا للبيان، حول أعمال لجان جمعية "الناتو" البرلمانية المتعلقة بالدفاع والأمن والسياسية والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64675df6a91eb

العلاقمة: حلول جذرية وسريعة لتوصيل مياه الري لمزارع حوض عشرة

0L5A6224 - Copy

فلسطين النيابية تدعو القوى الفلسطينية للتصدي إلى مسيرة الأعلام

WhatsApp Image 2023-05-17 at 3.34.40 PM

نواب: غياب الشباب والمرأة عن الحياة السياسية سبب لعدم تطور الحياة البرلمانية

1684320746918

عمل الأعيان تبحث باجتماع إقليمي مأسسة الحوار الاجتماعي

1684319415130

الصداقة الأردنية الايرلندية في الأعيان تبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

1684318230331

الصفدي يؤكد حرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع برلمان أذربيجان

أخبار متعلقة
1683464107724

"عمل الأعيان" تلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة منظمة النهضة العربية للتنمية

408081_48_1683309802

جلسة نيابية خاصة حول النائب عماد العدوان

1683377977212

الفايز يلتقي رئيس مجلس محافظة تمشوارا في رومانيا

0L5A0017

الخلايلة: لا جلسات نيابية تحت القبة الأربعاء

920222762520140648691

مالية الأعيان تقر معدل قانون الشركات

0b87acbf-رئيس-مجلس-الأعيان-فيصل-الفايز

رئيس مجلس الأعيان يهنئ عمال الوطن بعيدهم