وفد نيابي برئاسة الخلايلة يزور "المتقاعدين العسكريين"

الوكيل الإخباري - أشاد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، بالجهود التي تضطلع بها المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين وذويهم.

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جاء ذلك خلال زيارة وفد نيابي برئاسة الخلايلة اليوم الأربعاء، إلى المؤسسة"، وضم رؤساء اللجان النيابية: الإدارية المهندس يزن شديفات، والاقتصاد والاستثمار عمر النبر، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان تمام الرياطي، إضافة إلى مقرر اللجنة المالية النيابية ضرار الحراسيس، ورئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور.



وأكد الخلايلة أن المتقاعدين العسكريين يشكلون أولوية لدى جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اللذين يؤكدان دومًا على ضرورة تعزيز دورهم التنموي والاجتماعي، مشيراً إلى ضرورة دعمهم والاستفادة من خبراتهم في مسيرة البناء الوطني.



من جهتهم، ثمن النواب الحضور، الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة لتحسين أوضاع المتقاعدين، داعين إلى ضرورة دعمها ومعالجة التحديات التي تواجهها لتتمكن من مواصلة إنجازاتها ومسيرتها الرائدة على أكمل أوجه.



وقالوا إن المتقاعدين العسكريين هم مصدر الفخر والاعتزاز، ولهم بصمات واضحة في المسيرة الوطنية، ما يتطلب تذليل جميع العقبات أمامهم، وأخذ جميع ملاحظاتهم بعين الاعتبار.



من جهته، أكد مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي.، أن المؤسسة تترجم توجيهات جلالة الملك بتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، مستعرضاً الأهداف والمشاريع التي تقوم بها والتحديات المالية التي تواجهها.



واستمع النواب الى إيجازات قدمها مدراء في المؤسسة تحدثت عن أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه المؤسسة.



وفي نهاية الزيارة، أبدى الخلايلة والنواب الحضور، استعداد المجلس لنقل كل مطالب المتقاعدين العسكريين إلى الحكومة ليتم بحثها والتسريع في إيجاد الحلول المناسبة لها وتذليل الصعاب حسب الأولويات والإمكانات المتاحة.