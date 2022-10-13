وفد نيابي يشارك باجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

الوكيل الإخباري - شارك وفد نيابي برئاسة النائب عبير الجبور في أعمال اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المنعقدة حالياً في مدينة ستراسبورغ – فرنسا.

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واستعرض الوفد خلال مشاركته في اجتماعات اللجان المختلفة، مسيرة الإصلاح الشامل التي انتهجها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والإنجازات التي حققتها على مختلف الصعد.

وأشار الوفد، الذي يضم النواب: وائل رزوق، عبد الحليم الحمود، محمد الخلايلة، عبيد ياسين، هادية السرحان، الى التحديات التي تواجه الأردن جراء أزمات اللجوء المختلفة الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي الوقوف الى جانب الأردن ودعمه ليتمكن من مواصلة دوره الإنساني والأخلاقي الذي يقوم به تجاه اللاجئين.



ويذكر أن البرلمان الأردني يحمل صفة شريك من أجل الديمقراطية مع الجمعية البرلمانية في مجلس أوروبا منذ عام 2016.

