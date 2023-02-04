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السبت، 04-02-2023 07:39 م

وفد نيابي يلتقي أبناء الجالية الأردنية ومُستثمرين في المغرب

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الوكيل الاخباري - التقى وفد نيابي، برئاسة مساعد رئيس مجلس النواب، الدكتور ذياب المساعيد، عدداً من أبناء الجالية الأردنية والمُستثمرين الأردنيين المُقيمين في المغرب، وذلك في مقر السفارة الأردنية في العاصمة الرباط بحضور السفيرة جمانة غنيمات.

ووفق بيان صادر اليوم السبت، أكد المساعيد وأعضاء الوفد النواب: ميادة شريم وبسام الفايز وعبدالسلام الخضير ونواف الخوالدة وعمر الزيود وسليمان أبو يحيى، خلال اللقاء الذي يأتي ضمن زيارة رسمية لمجلس النواب المغربي، الدور البناء الذي يُلبيه أبناء الجالية الأردنية لصالح بلدهم باعتبارهم سفراء للأردن.

وأشاروا إلى دعم مجلس النواب للمُستثمرين والمُقيمين الأردنيين في المغرب، تجاه النهوض بواقع تعزيز العلاقات مع المغرب الشقيق.

من جانبهم، أكد أبناء الجالية الأردنية العلاقات المميزة التي تجمع الأردن بدولة المغرب، والتي أرسى دعائمها قيادتا البلدين الشقيقين.

ولفتوا إلى عديد من صور التآخي التي يقومون بها تجاه المغرب والتي من شأنها تعزيز العلاقات الأخوية مع الأشقاء المغاربة.

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