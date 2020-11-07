وقف الدعاية والإعلان الانتخابي صباح يوم الإثنين

الوكيل الإخباري - تتوقف صباح يوم الإثنين المقبل الدعاية والإعلان من قبل القوائم الإنتخابية والمرشحين للإنتخابات النيابية التي ستجري يوم الثلاثاء.

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وأكد الناطق الرسمي بإسم الهيئة المستقلة للإنتخاب جهاد المومني أن " الصمت الإنتخابي " أو صمت الدعاية والإعلان للقوائم والمرشحين للإنتخابية النيابية، يبدأ يوم الإثنين الساعة 7 صباحا، أي قبل بدء الإقتراع ب 24 ساعة، ويبدأ الإقتراع يوم الثلاثاء الساعة 7 صباحا.



وأضاف المومني ان الصمت الانتخابي هي فترة مستخدمة في كافة انحاء العالم، لتحرير إرادة الناخب للتصويت لمن يريد، ومن أجل ان يكون هناك الوقت للمرشح للتفكير بحشد مؤيديه يوم الإقتراع، إضافة الى إتاحة الوقت للجهة المعنية بإدارة الإنتخابات من الإستعداد ليوم الإقتراع في كافة مراكز الاقتراع.



