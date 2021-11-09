الوكيل الإخباري- أظهر تقرير لمركز الحياة /راصد حول أداء البرلمان، الثلاثاء، أن مجلس النواب الحالي "بلا كتل"، مشيرا إلى أن المجلس أقر 34 تشريعا في عامه الأول.



وأشار التقرير إلى أن 10 نواب فقط التزموا بحضور جميع جلسات مجلس النواب.



و10% فقط من أسئلة النواب تمت مناقشتها أثناء العام الأول من عمر المجلس، وفق راصد الذي قال إن 9٪ نسبة إجابات الحكومة عن أسئلة النواب.

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