1006 محامين يشاركون في الرقابة على الانتخابات

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس فريق الرقابة على الانتخابات النيابية في نقابة المحامين عضو مجلس النقابة المحامي وليد العدوان، عن مشاركة 1006 محامين في الرقابة على الانتخابات النيابية التي ستجري في العاشر من تشرين الثاني المقبل.

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وقال العدوان في بيان اليوم الاربعاء، إن الهيئة المستقلة للانتخابات اعتمدت فريق المحامين الذين سيشاركون في الرقابة على الانتخابات، وزودت النقابة بالأسماء المعتمدة التي تضم نخبة من المحامين من اصحاب الخبرة العملية والقانونية المتميزة.



واضاف، أن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في النقابة، ستبدأ الاسبوع المقبل تنفيذ برنامج دورات تدريبية حول آلية وكيفية الرقابة على الانتخابات النيابية، وستخصص غرفة عمليات يوم الاقتراع، وستكون اللجان الفرعية التابعة للنقابة هي ضباط الارتباط مع غرفة عمليات النقابة.



وبين أن الدور الذي سيقوم به الفريق المتطوع يأتي في اطار المسؤولية الوطنية للنقابة ولإنجاح العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها من خلال رصد العملية الانتخابية يوم الاقتراع بشكل دقيق وحرفي.



وأوضح العدوان أنه سبق للنقابة تعاونها مع الهيئة المستقلة للانتخابات، بتشكيلها فرقا للرقابة على الانتخابات التي شهدتها المملكة سواء نيابية أو لامركزية أو بلدية ومجالس محلية.



