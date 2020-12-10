الخميس 10-12-2020
الوكيل الاخباري

13 نائبا و 4 أعيان لن يحضروا افتتاح مجلس الأمة

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الخميس، 10-12-2020 08:10 ص

لإصابتهم بكورونا

13 نائبا و 4 أعيان لن يحضروا افتتاح مجلس الأمة

ننواب
مجلس النواب - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد مصدر مطلع ، أن 13 نائبا و 4 أعيان لن يحضروا افتتاح الدورة غير العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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ومن جهته قال أمين عام مجلس الأعيان علي الزيود، في وقت سابق، إن حضور الجلسة الافتتاحية سيقتصر على عدد محدود، وهم أعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة؛ بسبب ما تفرضه جائحة كورونا من إجراءات احترازية ووقائية للحد من انتشار الفيروس.


وأوضح، أن الإجراءات تتضمن الالتزام بارتداء الكمامات، والتباعد بين الحضور، وتوزيع أماكن الجلوس، بحيث تكون مقاعد النواب تحت القبة، والأعيان والوزراء على الشرفات، فضلاً عن إجراء فحص كورونا للحضور قبيل افتتاح الدورة غير العادية.

 

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