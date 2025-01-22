19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا.. جلسة تشريعية ورقابية للنواب

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الوكيل الإخباري- يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية ورقابية الأربعاء، تتضمن القراءة الأولى لـ6 مشاريع قوانين قادمة من الحكومة، كما تتضمن الجلسة مناقشة 19 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا عليها. اضافة اعلان





ومن المقرر خلال جلسة الأربعاء، تلاوة الكتب الواردة من الحكومة وهي كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2024، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2025، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2024، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2024، وكتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024.



ويناقش المجلس خلال الجلسة، ردود الحكومة على 19 سؤالا موجها من أعضاء مجلس النواب إلى وزارات الطاقة والعمل والداخلية والاستثمار والتعليم العالي والصناعة والتجارة والصحة والتربية والأشغال والنقل والبئية والمياه والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وتتضمن الأسئلة كتاب وزير الطاقة والثروة المعدنية جوابا على السؤال المقدم من النائب خميس عطية، وكتاب وزير العمل جواباً على السؤال المقدم من النائب عارف السعايدة. (مؤجل من الجلسة السابقة).



وتتضمن الجلسة أيضا، كتابي وزير الداخلية جواباً على السؤالين المقدمين من النائبين ديمة طهبوب وعوني الزعبي، وكتاب وزير الاستثمار جواباً على السؤال المقدم من النائب علي الغزاوي.



وتناقش الجلسة، كتاب أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جواباً على السؤال المقدم من النائب سالم العمري، وكتاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على السؤال المقدم من النائب أيمن البدادوة.



ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير الصناعة والتجارة والتموين جواباً على السؤال المقدم من النائب حابس الفايز، وكتاب وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي جواباً على السؤال المقدم من النائب معتز أبو رمان.



الجلسة، تناقش أيضا، كتاب وزير الصحة جواباً على السؤال المقدم من النائب خالد أبو حسان، وكتاب وزير التربية والتعليم جواباً على السؤال المقدم من النائب أحمد عشا.



كما يناقش كتاب وزير وزير الصحة جواباً على السؤال المقدم من النائب إسماعيل المشاقبة، وكتاب وزير الأشغال العامة جواباً على السؤال المقدم من النائب فراس القبلان.



ويناقش المجلس أيضا، كتاب وزير العمل جواباً على السؤال المقدم من النائب خالد المسامرة، وكتاب وزير النقل جواباً على السؤال المقدم من النائب هايل عياش.



وتتضمن الأسئلة كتاب وزير البيئة جواباً على السؤال المقدم من النائب قاسم القباعي، وكتاب وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومرفقه كتاب معالي رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي جواباً على السؤال المقدم من النائبة نسيم العبادي.



وتتضمن الجلسة أيضا، كتاب وزير التربية والتعليم جواباً على السؤال المقدم من النائب ناصر النواصرة، وكتاب وزير المياه والري جواباً على السؤال المقدم من النائبة نور أبو غوش.



