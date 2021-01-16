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السبت، 16-01-2021 10:40 ص

22 مشروع قانون على جدول أعمال مجلس النواب الأحد

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الوكيل الإخباري – خاص - يستهل مجلس النواب صباح الأحد جلسته بالاستماع إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2021، يلقيه وزير المالية محمد العسعس. 

وأظهر جدول أعمال المجلس وجود 23 بندا أمام "النواب"، يشرع بمناقشتهم بعد خطاب الموازنة، منهم 22 مشروع قانون أحدهم على صفة الاستعجال وآخر معاد من مجلس الأعيان، فضلا عن تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ68 لسنة 2019. 

ومشاريع القوانين التي على جدول أعمال المجلس هي: مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المملكة الاردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين المملكة الاردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، تصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل المدنية بين المملكة الاردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، مشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة الاردنية الهاشمية وأوكرانيا لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون نقابة اطباء الاسنان لسنة 2020، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2020، مشروع قانون التصديق على اتفاقية تأسيس الشراكة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لسنة 2020 (بصفة الاستعجال)، مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2020، مشروع قانون أمانة عمان لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون اعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني  لسنة 2020، مشروع قانون المحافظة على أملاك الدولة لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون هيئة تنظيم النقل البري لسنة 2020، مشروع قانون تبادل المعلومات والافصاح في التقارير المتبادلة تنفيذاً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة واحكامها وشروطها واجراءاتها لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2020، مشروع قانون معدل لقانون الاستثمار لسنة 2020، مشروع قانون تنظيم اعمال التأمين لسنة 2019 (معاد من مجلس الأعيان).

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