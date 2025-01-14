5 مواضيع عمالية على طاولة النواب اليوم الثلاثاء

https://www.alwakeelnews.com/story/716729
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم موضوع العمالة الوافدة.اضافة اعلان
كما تناقش موضوع الانتساب الاختياري ( تأمين التعطيل عن العمل ) ، والتشريعات الخاصة بخضوع العاملين بنظام المكافات وشراء الخدمات .
كما تناقش التشريعات الخاصة بالعاملين الذين يتقاضون رواتب شهرية في موسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية وذات القانون الخاص
كما تنافش الاسس والتشريعات التي تفرق العامل الخاضع والغير خاضع (متى يعتبر الشخص عاملا ).