5 مواضيع عمالية على طاولة النواب اليوم الثلاثاء

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الوكيل الإخباري- تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية اليوم موضوع العمالة الوافدة.

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كما تناقش موضوع الانتساب الاختياري ( تأمين التعطيل عن العمل ) ، والتشريعات الخاصة بخضوع العاملين بنظام المكافات وشراء الخدمات .

كما تناقش التشريعات الخاصة بالعاملين الذين يتقاضون رواتب شهرية في موسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدستورية وذات القانون الخاص