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الأربعاء، 12-04-2023 04:16 م

5 نواب يحوّلون أسئلة رقابية موجهة للحكومة إلى استجوابات

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الوكيل الاخباري - حوّل 5 نواب أسئلتهم الرقابية الموجهة إلى الحكومة، إلى استجوابات للوزراء المعنيين، لعدم اكتفائهم بالإجابة الواردة إليهم من الحكومة.

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وخلال جلسة رقابية عقدت الأربعاء، قررت النائب روعة الغرابلي تحويل السؤال النيابي الذي وجهته لوزير التربية والتعليم وزير التعليم عزمي محافظة إلى استجواب، لعدم الاكتفاء بالإجابة التي وردت إليها والمتعلقة بالتعيين على الإضافي، وبرنامج التغذية المدرسي.


وقرر النائب محمد السعودي تحويل سؤاله النيابي الموجه لوزير المالية محمد العسعس والمتعلق بتخصيص مكافآت تصرف للعاملين في الوزارة بصورة مخالفة إلى استجواب.


كما قرر النائب أحمد القطاونة تحويل سؤاله النيابي الموجه لمحافظ البنك المركزي الأردني إلى استجواب، والمتعلق بنسبة الأسهم التي يمتلكها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في احد البنوك.


وأعلن النائب ينال فريحات تحويل سؤاله النيابي إلى استجواب لعدم قبوله بالإجابة التي وردت إليه من البنك المركزي الأردني والمتعلق بشركات التأمين المتعثرة، كما قرر النائب محمد الظهراوي تحويل سؤاله النيابي إلى استجواب لعدم الاكتفاء بالإجابة التي وردت إليه، والمتعلق بخسائر الملكية .


وأعلن النائب عدنان مشوقة الإبقاء عن السؤال النيابي الذي وجهه لوزير العدل مفتوحا، لحين ورود جواب من المركز الوطني للأمن السبراني، علما بأن السؤال متعلق بحرية الرأي وسرية الاتصالات.


وأمهل النائب عمر الزيود وزير الصحة فراس الهواري لتزويده بمزيد من المعلومات التي لم ترد إليه من وزير الصحة والمتعلقة بالسؤال النيابي حول الأخطاء الطبية وآلية تشكيل اللجان الفنية لتحديد الأخطاء الطبية.


كما قرر النائب نضال الحياري الاكتفاء بالإجابة التي وردت من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمتعلقة بجامعة البلقاء التطبيقية، مطالبا بالتحقيق في هدر المال العام في الجامعة.


 




 

 


 

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