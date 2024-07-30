6 قوائم حزبية و62 محلية سجلت للانتخابات حتى الواحدة ظهرا

01:54 م

الوكيل الاخباري - سجّلت 62 قائمة انتخابية على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية و6 قوائم حزبية وطنية على مستوى الدائرة العامة للترشح للانتخابات النيابية الساعة الواحدة ظهرا.



مركز الحياة "راصد"، قال إن عملية الترشح للانتخابات النيابية، شهدت تسجيل 62 قائمة انتخابية على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية لغاية الساعة الواحدة ظهراً .



ووفق راصد، تبين أن أعلى الدوائر تسجيلاً للقوائم الانتخابية هي عمّان الثالثة سجل بها 8 قوائم انتخابية تلهتا دائرة مأدبا بـ 7 قوائم انتخابية، ثم الطفيلة بـ 5 قوائم.



وعلى صعيد المترشحات والمترشحين فقد بلغ عددهم 449 مترشحة ومترشحاً منهم 316 على المستوى المحلي و133 على مستوى الدائرة العامة، وبينت المعلومات أن 64 سيدة ترشحنّ على مستوى الدوائر المحلية منهنّ سيدتان ترشحن على مسار التنافس، و43 سيدة على مستوى الدائرة العامة، ويذكر أن عملية الرصد بينت أن 23 برلمانياً من البرلمان التاسع عشر تقدموا بطلبات ترشح ضمن قوائم.

