800 محاولة اعتداء سيبراني على المؤسسات والقطاعات خلال 2021

الوكيل الاخباري - ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته الأحد، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي موازنة المركز الوطني للأمن السيبراني ضمن مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022 بحضور مدير عام المركز أحمد ملحم. اضافة اعلان





وقال السعودي إن اللجنة استمعت لشرح مفصل حول عمل المركز وموازنته والتي قدمها المدير العام للمركز، حيث تقدر لهذا العام بنحو 22 مليون دينار.



من جانبه أشار ملحم إلى أن المركز والعاملين فيه قاموا منذ إقرار قانون المركز عام 2019 بترجمة مواد القانون والعمل عليها، حيث تقوم الرؤية للمركز على فضاء سيبراني أردني آمن وموثوق ومقاوم للتهديدات.



وقال ملحم إن المركز تعامل خلال عام 2021 مع 800 محاولة اعتداء على مؤسسات الدولة وقطاعات حيوية وفي معظمها خارجية وجرى التصدي لها ومواجهتها.



ولفت إلى أن رسالة المركز الوطني تقوم على بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وتنظيمها لحماية المملكة من تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعلية بما يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وتعزيز ثقة الجهات الوطنية والمستثمرين والأفراد في الفضاء السيبراني الأردني.