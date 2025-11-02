آر إم من ‘BTS’ وسامسونج يُطلقان فيلماً قصيراً يُبرز متعة الفن داخل المنزل عبر أجهزة تلفزيون سامسونج الفني

04:16 م

الوكيل الإخباري- – أطلق آر إم عضو فرقة ‘BTS’ العالمية، فيلماً رقمياً جديداً بالتعاون مع شركة سامسونج للإلكترونيات، وذلك في إطار شراكته المستمرة معها ودوره كسفير عالمي لتلفزيون سامسونج الفني. وقد تم عرض الفيلم القصير خلال أسبوع معرض آرت بازل باريس (24 – 26 تشرين الأول)، ليقدّم جانباً شخصياً من علاقة آر إم بالفن، ويُظهر كيف تتيح أجهزة تلفزيون سامسونج الفني للمستخدمين الاستمتاع بتجربة عرض فنية تضاهي مستوى المتاحف العالمية داخل المنازل. اضافة اعلان





وفي أعقاب مشاركته بجلسات حوارية خلال معرض آرت بازل 2025 في مدينة بازل، حيث كانت سامسونج الشريك الرسمي لتلفزيونات الفن، شارك آر إم رؤيته حول قدرة الفن على ملامسة تفاصيل الحياة اليومية وإضفاء البهجة عليها. ويستعرض الفيلم القصير اختياراته الفنية التي تعبّر عن المشاعر وتواكب تغيّر الفصول، من التفاؤل والحيوية في ‘Dancing Dog’ للفنان كيث هارينغ، إلى سكون الطبيعة وجمالها في فصل الخريف في ‘Spirit of Mountain’ للفنانة لي شينجا و’Super Moon’ للفنانة ناتاشا دورلي.



وقال آر إم: "لطالما كان الفن وسيلتي للتأمل والتواصل، واكتشاف الجمال في تفاصيل الحياة اليومية. ومن الرائع أن تُتاح الفرصة للجميع للاستمتاع بالأعمال الفنية التي أحبها وأستمد منها الإلهام داخل منازلهم. فمن خلال تلفزيون سامسونج الفني، أستطيع أن أحيط نفسي بالفن أينما كنت، وآمل أن يُلهم ذلك الآخرين لاكتشاف الفن في مساحاتهم الخاصة أيضًا".



وتجمع أجهزة تلفزيون سامسونج الفني بين الابتكار المتقدّم في تقنيات العرض وجمال التصميم، لتجعل كل عمل فني ينبض بالحياة بتفاصيل دقيقة تعكس رؤية الفنان الأصلية. ويتميّز تلفزيون ‘The Frame’ بشاشة غير لامعة تقلّل الانعكاس لتُبرز ملمس القماش الحقيقي، في حين يقدم تلفزيون ‘Neo QLED’ تباينًا وعمقًا وألوانًا مذهلة بفضل تقنيتَي ‘Quantum Dot’ و ’Mini LED’، ما يتيح إظهار أدقّ تفاصيل الخطوط وتدرّجات الضوء.



ومن خلال متجر سامسونج الفني، المتاح على جهاز ‘The Frame’ ونماذج أخرى من التلفزيون الفني، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مجموعة متنامية تضم أكثر من 4,000 عمل فني من أشهر المتاحف والمعارض والفنانين حول العالم. وبفضل ميزات التنظيم الذكية، يمكنهم تحويل منازلهم بسهولة إلى معارض فنية شخصية والاستمتاع بتجارب فنية جديدة ومبتكرة.



هذا وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الشاشات المرئية في سامسونج للإلكترونيات، هون لي: "تقرّب أجهزة تلفزيون سامسونج الفني التجربة الفنية للناس، لتجعل الاستمتاع به جزءًا من الحياة اليومية وإلهامًا متجددًا لكل من يقدّره. ويجسّد استمرار آر إم في دوره كسفير عالمي هذا الإيمان المشترك بأنّ قيمة الفن تزداد حين يكون حاضرًا في حياتنا اليومية".



ومن خلال هذا التعاون، تواصل سامسونج توسيع آفاق تجربة الناس للفن والتكنولوجيا داخل منازلهم، مستندةً إلى إرثها بوصفها العلامة التجارية الأولى عالميًا في قطاع التلفزيونات على مدى 19 عامًا متتالية، ومجدّدة التزامها بجعل الثقافة أكثر سهولة في الوصول من خلال الابتكار.



