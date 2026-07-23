آغاتي للحلويات تشارك في منتدى الأعمال الأردني - البريطاني في لندن

بدوره عبّر مؤسس آغاتي محمد أبو لبة عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي، مشيرا إلى أن منتجات شركة آغاتي تصل اليوم إلى أكثر من 42 دولة حول العالم، في تجسيد لقدرة الصناعة الأردنية على المنافسة في الأسواق الدولية بفضل الجودة العالية والابتكار والالتزام بأعلى المعايير.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار، من خلال توسيع الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق العالمية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
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