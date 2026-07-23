آغاتي للحلويات تشارك في منتدى الأعمال الأردني - البريطاني في لندن

09:01 م

الوكيل الإخباري- شاركت شركة آغاتي للحلويات في منتدى الأعمال الأردني - البريطاني الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، برعاية ملكية سامية، وبحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، إلى جانب عدد من أصحاب المعالي الوزراء، وكبار المسؤولين، وقادة الأعمال، والمستثمرين من الأردن والمملكة المتحدة. اضافة اعلان





بدوره عبّر مؤسس آغاتي محمد أبو لبة عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي، مشيرا إلى أن منتجات شركة آغاتي تصل اليوم إلى أكثر من 42 دولة حول العالم، في تجسيد لقدرة الصناعة الأردنية على المنافسة في الأسواق الدولية بفضل الجودة العالية والابتكار والالتزام بأعلى المعايير.



ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمار، من خلال توسيع الشراكات الاستراتيجية مع الأسواق العالمية، بما ينسجم مع الرؤية الملكية الداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.