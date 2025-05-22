"آغاتي" يفتتح فرعه السادس في دابوق - صور

وتعتبر مجموعة " آغاتي " من كبرى مصانع انتاج الحلويات الشرقية والغربية و"الايس كريم"، وتقدم ضمن فروعها كافة الحلويات والمثلجات.
وحضر الافتتاح اعضاء مجلس الادارة لمجوعة آغاتي وعدد من ضيوف الشرف وسط حضور جماهيري كبير .
ويتميز المجمع الثاني لحلويات آغاتي بوجود "ترس خارجي " وصالات جلوس للعملاء كما يتميز بوجود "كافيه" .
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