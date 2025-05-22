الجمعة 2025-05-23 12:29 ص
 

"آغاتي" يفتتح فرعه السادس في دابوق - صور

آغاتي
آغاتي
 
الخميس، 22-05-2025 10:58 م

الوكيل الإخباري-   افتتحت مجموعة آغاتي "المجمع الثاني" - الفرع السادس، الذي جاء بالتزامن مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال الـ79 اليوم الخميس.

وتعتبر مجموعة " آغاتي " من كبرى مصانع انتاج الحلويات الشرقية والغربية و"الايس كريم"، وتقدم ضمن فروعها كافة الحلويات والمثلجات.

وحضر الافتتاح اعضاء مجلس الادارة لمجوعة آغاتي وعدد من ضيوف الشرف وسط حضور جماهيري كبير . 

ويتميز  المجمع الثاني لحلويات آغاتي بوجود "ترس خارجي " وصالات جلوس للعملاء كما يتميز بوجود "كافيه" .

اضافة اعلان


Image1_520252223113478239575.jpg
Image1_5202522225618366214441.jpg
Image2_5202522225618366214441.jpg
Image1_520252222563209365204.jpg
Image2_520252222563209365204.jpg
Image3_520252222563209365204.jpg
Image4_520252222563209365204.jpg
Image1_520252222557123685022.jpg
Image2_520252222557123685022.jpg
Image3_520252222557123685022.jpg
Image4_520252222557123685022.jpg
Image1_520252222541817471785.jpg
Image2_520252222541817471785.jpg
Image3_520252222541817471785.jpg
Image4_520252222541817471785.jpg
Image1_5202522225339558645479.jpg
Image2_5202522225339558645479.jpg
Image3_5202522225339558645479.jpg
Image4_5202522225339558645479.jpg

 
Image1_5202522225431504018106.jpg
Image2_5202522225431504018106.jpg
Image3_5202522225431504018106.jpg

Image1_5202522225924654303270.jpg
Image1_5202522225944393011027.jpg
Image1_520252223025253068399.jpg
Image1_520252223041252877810.jpgImage4_5202522225431504018106.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 80 شهيدا في غزة منذ فجر الخميس

نتنياهو

فلسطين نتنياهو يتجه لتعيين ديفيد زيني رئيسا جديدا للشاباك

المستشفى الإندونيسي

فلسطين منظمة الصحة العالمية: المنظومة الصحية بغزة على شفا الانهيار

جندي من الجيش السوداني

عربي ودولي أميركا تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية

ارشيفية

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

ارشيفية

أخبار محلية الإقامة والحدود: خدمات متكاملة للتسهيل على الحجاج

آغاتي

أخبار الشركات "آغاتي" يفتتح فرعه السادس في دابوق - صور

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية مدير الغذاء والدواء: ملتزمون بتعزيز مكانة الأردن الريادية في مجال الصناعة الدوائية



 
 





الأكثر مشاهدة