آفاق للطاقة تُوصي بتوزيع 18% من الأرباح على المساهمين وتعرض الخطط المستقبلية لها

ووافقت الهيئة العامة للشركة خلال إجتماعها العادي الذي عقد اليوم برئاسة نائب رئيس هيئة المديرين المهندس ياسر المناصير على توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% من رأس المال والمصادقة على تقرير مدقق الحسابات والبيانات المالية الختامية للشركة عن عام 2025.
يذكر أن شركة آفاق للطاقة تمتلك الشركة الأردنية الحديثة لخدمات الزيوت والمحروقات ذات المسؤولية المحدودة (شركة المناصير للزيوت والمحروقات) والتي تدير سلسلة من محطات المحروقات بالاضافة الى عمليات إستيراد وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية الجاهزة ، كما تمتلك شركة آفاق للطاقة الشركة الأردنية الحديثة لتجارة المواد التموينية (لومي ماركت) والتي تقدم الخدمات الأساسية لرواد المحطات من خلال سلسلة من فروع السوبر ماركت، وكذلك تمتلك الشركة الأردنية الحديثة للاستيراد والتصدير المنطقة الحرة والمتخصصة باستيراد وتوزيع الزيوت المعدنية، وأيضاً تمتلك شركة التكنولوجيا المركزية (سنترال غاز) وهي أول شركة تقدم تقنيات غاز البترول المسال المركزية في السوق الأردني وتعد الشركة الرائدة في توزيع غاز البترول المسال بالجملة .
واستعرض نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس ياسر المناصير أهم الإنجازات التي تحققت في عام 2025 والخطط والتطورات المستقبلية للشركة من خلال جميع العمليات اللوجستية لاستيراد وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية الجاهزة ومؤكداً أن الشركة ماضية في سياسة التوسع بمحطات الوقود حيث بلغت المحطات العاملة 166 محطة منتشرة في جميع محافظات المملكة، وتتوجه الشركة لبناء 6 محطات سنوياً .
وفي الختام أضاف نائب رئيس هيئة المديرين المهندس ياسر المناصير "أتقدم بإسم أعضاء مجلس الإدارة بالشكر الجزيل لعملائنا ولمساهمينا على ثقتهم الدائمة ودعمهم المتواصل لشركة آفاق للطاقة، والشكر لجميع الموظفين والعاملين في الشركة في كافة المستويات الادارية والوظيفية لجهودهم المميزة خلال العام الماضي ، والشكر الموصول لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ولهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن و لمؤسسة المواصفات والمقاييس على جهودهم المتواصلة في دعم قطاع الطاقة والإقتصاد الأردني في ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ".
